العالم اليوم - بنبرة عاطفية.. سكولاري يعلن اعتزاله كرة القدم

انتم الان تتابعون خبر بنبرة عاطفية.. سكولاري يعلن اعتزاله كرة القدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - أعلن لويس فيليبي سكولاري، الذي قاد البرازيل للفوز باللقب الأخير لكأس العالم عام 2002 وقاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا عام 2004، اعتزاله التدريب.

ودع البرازيلي سكولاري (74 عاما) مهمة التدريب بعد فوز أتليتيكو البرازيلي على أرضه 3-0، الأحد، على بوتافوغو في الجولة الأخيرة من البطولة البرازيلية. هذا الفوز ضمن للفريق المركز السادس ومكان في كأس ليبرتادوريس العام المقبل.

بعد المباراة، قال سكولاري بنبرة عاطفية: "لقد كانت هذه حياتي. وأنهيت هذا الفصل (من حياتي) بشكل جيد".

وأضاف سكولاري أنه يتوقع العودة إلى أتليتيكو العام المقبل في منصب تنفيذي، لكنه لن يكون مسؤولاً عن تدريب أي فريق بعد الآن.

كان سكولاري، الذي تشمل الأندية التي دربها تشلسي، يتحدث عن إنهاء مسيرته التدريبية منذ أغسطس.

بالإضافة إلى لقبه في كأس العالم مع البرازيل، خسر منتخب البرتغال بقيادة سكولاري أمام اليونان في نهائي يورو 2004.

وجاءت نقطة محرجة وصعبة في مسيرته عندما أذل منتخب ألمانيا المنتخب البرازيلي المضيف للبطولة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014.

قاد سكولاري بشكل غير متوقع أتليتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث خسر الفريق الواقع في جنوب البرازيل أمام فلامينغو في الحسم يوم 29 أكتوبر، لقد وقع في البداية للعمل كمدير فني في النادي.

قال سكولاري: "عشت كل شيء لم أتوقع أن أعيشه في كرة القدم. وأكملها اليوم".