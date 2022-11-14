ماكرون: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي ،سيفرض عقوبات تستهدف بشكل أكبر المسؤولين الإيرانيين، وترك الباب مفتوحا أمام تصنيف التكتل للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال ماكرون في مقابلة مع راديو فرانس إنتر إن هناك عدة أطراف “تطالب بفرض عقوبات مستهدفة خاصة على… (الحرس الثوري الإيراني) وأفراد النظام”.

وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال ماكرون إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.