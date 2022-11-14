الرئيس الصيني يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.. وتوقعات بلقاء بايدن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد غداً، على مدار يومين، في إندونيسيا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد أنّه سيسعى إلى تحديد خطوط حمراء في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين خلال أول لقاء وجهًا لوجه مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين.

وجاءت تصريحات بايدن عقب وصوله إلى جزيرة بالي الإندونيسية، وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن سيحضّ الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية، التي أجرت عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ.

وأفاد مراسلنا من بالي بأن القمة المزمعة غدا، يسبقها قمم أخرى واجتماعات على مستوى الوزراء، لافتا إلى أن هناك توقعا بأن يلتقي بايدن بنظيره الصيني اليوم، ووفقا للمصادر الأمريكية فإن هذا اللقاء يهدف إلى تحويل العلاقة مع الصين إلى “تنافسية” وليست “ندية” كما هي القائمة الآن بين القوتين الاقتصاديتين.

وأوضح أن على جدول أعمال تلك القمة عدد من الملفات الهامة والخطيرة التي يسهدها العالم، ومن بينها العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.