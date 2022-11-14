بكين تأمل فى عودة العلاقات مع واشنطن لمسارها

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قد أعلن فى وقت سابق، أنه سيسعى إلى تحديد "خطوط حمراء" فى العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين خلال أول لقاء وجهاً لوجه مع نظيره الصينى شى جين بينج، قبل قمة مجموعة العشرين.
ووصل بايدن مساء أمس الأحد، إلى إندونيسيا للمشاركة فى القمة وعقد لقاءات ثنائية مع قادة أكبر قوى اقتصادية فى العالم، بعدما شارك فى قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" فى بنوم بنه.
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