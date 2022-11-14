الاحتلال يهدم 3 منازل جنوب بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وأفاد رئيس مجلس قروى المنية زايد كوازبة لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل يضم كل منها ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد 250 مترا مربعا. وأضاف أن تلك المنازل تعود للمواطن الفلسطينى رشيد عبد ربه كوازبة، بحجة عدم الترخيص.

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