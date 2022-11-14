العالم اليوم - قتيل بقصف إيراني على مقار أحزاب كردية بالعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - قتل شخص وأصيب 8 على الأقل في قصف صاروخي إيراني استهدف، الاثنين، مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما افادت مصادر رسمية.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق طارق الحيدري لفرانس برس: "قتل شخص وأصيب 8 بجروح جراء قصف إيراني بـ5 صواريخ استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" يقع في محافظة أربيل.

واكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص واصابة 8 بجروح جراء القصف.

ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل.

كما تعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها "كومالا" والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف طائرة مسيرة.

وقال عطا سقزي القيادي في حزب "كومالا" لفرانس برس: "قصفت طائرة مسيرة حوالي الثامنة صباحا، مقرات أحزاب كومالا والحزب الشيوعي الإيراني في منطقة زركويز" الواقعة شرق مدينة السليمانية.

وأكد "عدم وقوع ضحايا لان المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار".

وفي إيران، أكد مصدر عسكري إيراني وقوع هجمات بـ"صواريخ وطائرات مسيرة" على "مقار جماعات إرهابية في المنطقة الشمالية من العراق".

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت تاريخياً تمرداً مسلحاً ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

في الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية مرارا مواقع حدودية في كردستان العراق شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.