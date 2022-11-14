العالم اليوم - ماسك في المحكمة للدفاع عن راتبه في تسلا بـ 52 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر ماسك في المحكمة للدفاع عن راتبه في تسلا بـ 52 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - يتوجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى المحكمة للدفاع عن مرتبه الذي يقدر بمليارات الدولارات في شركة تسلا، بحسب صحيفة "وول ستريت" الأميركية.

ويطلب أحد المساهمين في شركة تسلا من محكمة ديلاور للأعمال إلغاء حزمة مرتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والتي تمت الموافقة عليها في 2018 وتقدر قيمتها بحوالي 52 مليار دولار في السنة بأسعار الأسهم الأخيرة.

وزعم المدعي أن مجلس إدارة تسلا في ذلك الوقت فشل في الكشف عن معلومات أساسية حول المرتب وكيف يتم تجميعه.

وقال محامون يمثلون أعضاء مجلس إدارة تسلا الحاليين والسابقين إن الحزمة كانت ناجحة وتمت الموافقة عليها من خلال عملية عادلة.. مشيرين إلى أداء الشركة، التي أصبحت الآن شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم برأسمال سوقي يقارب 620 مليار دولار.. وكانت قيمة الشركة أقل من 60 مليار دولار عندما وافق المساهمون على مرتبه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتم تحديد موعد المحاكمة لمدة خمسة أيام، تبدأ يوم غد الاثنين في ويلمنجتون، بولاية ديلاور.

وتأتي المحاكمة هذا الأسبوع في وقت مزدحم لماسك الذي وضع بصمته على تويتر، بتسريح حوالي 50 بالمئة من موظفيه وإجراء تغييرات أخرى.

ويمتلك إيلون ماسك حوالي 22 بالمئة من شركة تسلا في ذلك الوقت وكانت له علاقات وثيقة بالعديد من المديرين. ويواجه المدعي عليه اتهامات بأنه يسيطر على مجلس الإدارة، وأن المجلس ضلل المساهمين في الحصول على موافقتهم على منحة الأسهم، وأن الصفقة لم تكن ضرورية لتحفيزه.