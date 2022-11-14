الرئيس الأمريكى يؤكد دعمه لدور إندونيسيا القيادى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن دعمه لدور إندونيسيا القيادى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ باعتبارها ثالث أكبر ديمقراطية فى العالم ومؤيدا قويا للنظام الدولى القائم على القواعد.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين خلال لقاء بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو في بالي بإندونيسيا على هامش قمة العشرين.

وشدد بايدن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، مهنئا إندونيسيا على رئاستها الناجحة لمجموعة العشرين .

وناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات، ورئاسة إندونيسيا المقبلة لرابطة الآسيان عام 2023، حيث جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان ودعم آفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا حول المحيطين الهندي والهادئ.

من جانب أخر جدد الرئيس الأمريكى جو بايدن التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان فى أعقاب تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى فوق اليابان في 3 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين خلال لقاء بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في بنوم بنه بكمبوديا على هامش قمة الآسيان.

وأدان الزعيمان أعمال بيونج يانج الاستفزازية وكذلك استمرارها في تطوير برامجها غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وأكد بايدن وكيشيدا عزمهما الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومواصلة فرض عقوبات على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

كما شكر بايدن - بحسب البيان - كيشيدا على صوته القوي المناهض للتهديدات باستخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الياباني بأن "أي استخدام لسلاح نووي سيكون عملا عدائيا ضد الإنسانية" قد تتردد أصداؤها حول العالم.