فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين المانش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023.

ويهدف ذلك لتقوم السلطات الفرنسية لتزيد بنسبة 40 % عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.