بايدن يؤكد دعمه لدور إندونيسيا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن دعمه لدور إندونيسيا القيادى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ باعتبارها ثالث أكبر ديمقراطية فى العالم ومؤيدا قويا للنظام الدولى القائم على القواعد.





جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الإثنين خلال لقاء بايدن ونظيره الإندونيسى جوكو ويدودو فى بالى بإندونيسيا، على هامش قمة العشرين.

وشدد بايدن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، مهنئا إندونيسيا على رئاستها الناجحة لمجموعة العشرين.

وناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات، ورئاسة إندونيسيا المقبلة لرابطة الآسيان عام 2023، حيث جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان ودعم آفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا حول المحيطين الهندى والهادئ.