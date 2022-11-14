فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقية للحد من الهجرة عبر المانش

جدة - نرمين السيد - وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس الأحد، أنه جرى إنقاذ نحو 142 مهاجرا فى أثناء محاولتهم عبور بحر "المانش" للوصول إلى بريطانيا انطلاقا من السواحل الفرنسية، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التى تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور فى القناة والتيارات المائية القوية فيها، وحرارة مياهها المنخفضة.