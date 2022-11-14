جدة - نرمين السيد - وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس الأحد، أنه جرى إنقاذ نحو 142 مهاجرا فى أثناء محاولتهم عبور بحر "المانش" للوصول إلى بريطانيا انطلاقا من السواحل الفرنسية، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التى تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور فى القناة والتيارات المائية القوية فيها، وحرارة مياهها المنخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقية للحد من الهجرة عبر المانش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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