مقتل شخص وإصابة 10 بهجوم صاروخى قرب أربيل

جدة - نرمين السيد - وقال قائم مقام مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل فى إقليم كردستان العراق، إن مقرات الحزب الديمقراطى الكردستانى فى المنطقة تعرضت لقصف صاروخى. وأضاف أنه "لا معلومات حتى الآن حول الأضرار المادية الناجمة عن القصف".

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