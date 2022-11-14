رئيس كوريا الجنوبية يصل إندونيسيا للمشاركة فى قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الإثنين، أن الرئيس الكورى سيلقى خطابا أساسيا فى القمة وسيحضر اجتماع طاولة مستديرة لمجلس الأعمال الكورى الجنوبى والإندونيسى، كما سيتم عقد مناقشات متعلقة بالاقتصاد والدبلوماسية على هامش القمة، لافتة إلى أنه فى اليوم الثانى سيحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين، لإلقاء خطاب حول المواد الغذائية والطاقة والأمن والصحة.
ويقوم الرئيس يون سيوك-يول بجولة أسيوية حاليا فى جنوب شرق آسيا، وتعد بالى هى المحطة الثانية للجولة لحضور قمة العشرين، ومن المحتمل أن يلتقى يون مع الرئيس الصينى شيى جين بينج، الذى مدد ولايته مؤخرا للمرة الثالثة فى مباحثات قمة بينهما.
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