العالم اليوم - كشف حالة مصابي انفجار إسطنبول.. واعتقال العشرات

انتم الان تتابعون خبر كشف حالة مصابي انفجار إسطنبول.. واعتقال العشرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:25 صباحاً - أعلن محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، صباح الاثنين، أنه تم استكمال علاج 50 جريحا من المصابين في حادث انفجار ميدان تقسيم، وخروجهم من المستشفيات.

ووفق المحافظ فإنه لا يزال 31 مصابا يخضعون للعلاج، وهناك 5 حالات في وحدة الرعاية المركزة، اثنان منهم حالتهم خطيرة.

زيارة نائب الرئيس

قام نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير الداخلية سليمان صويلو في وقت متأخر من مساء الأحد، بزيارة الجرحى الذين تم نقلهم من مستشفى تقسيم للتدريب والبحوث، بعد إصابتهم في انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول، واطلع أقطاي وصويلو على معلومات من الأطباء حول وضع الجرحى.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: "نحن نبذل قصارى جهدنا لسرعة تعافي المصابين في أسرع وقت ممكن".

اعتقال 22 شخصا

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال 46 شخصاً على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة.

وأضاف صويلو أن منفذ التفجير مر عبر عفرين، وهي منطقة أخرى بشمال سوريا.

انفجار تقسيم

في وقت سابق، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفا 6 قتلى و81 مصابا.

وصرّح أقطاي للصحفيين: "نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية".

كذلك أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك امرأة شاركت في انفجار تقسيم.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار.

وفرّ مئات الأشخاص من الشارع التاريخي بعد الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة في الاتجاه المقابل.

وكانت المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي في كبرى مدن تركيا مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات وقت وقوع الانفجار.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار، الذي أدى إلى تطاير الحطام في الهواء وترك العديد من الأشخاص على الأرض.

القبض على متهم

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الاثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في الانفجار.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما.