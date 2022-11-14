وزير الداخلية التركي يتهم حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن اعتداء اسطنبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - اتّهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الإثنين حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء الذي أسفر عن ستّة قتلى على الأقلّ الأحد في اسطنبول.

وقال صويلو: “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” عن الاعتداء، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية قوله، إن الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول.

ولقى 6 اشخاص حتفهم واصيب 81 اخرون أمس الاحد حلال انفجار هزشارعا مزدحما للمشاة في وسط إسطنبول.

وقال الرئيس الترئيس رجب طيب أردوغان، إن الحادث نُفذ بقنبلة تفوح منها رائحة الإرهاب.