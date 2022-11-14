الصين تسجل 16203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 16203 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد منها 1794 إصابة مصحوبة بأعراض و14409 بلا أعراض.

وسجلت الصين 14878 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1711 إصابة مصحوبة بأعراض و13167 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 273762 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 237 إصابة مصحوبة بأعراض و170 إصابة بلا أعراض مقابل 161 إصابة مصحوبة بأعراض و74 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات في مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة، إن المدينة الواقعة بجنوب الصين سجلت 189 إصابة جديدة محلية مصحوبة بأعراض و3876 بلا أعراض مقارنة مع 189 إصابة مصحوبة بأعراض و3464 بلا أعراض في اليوم السابق.