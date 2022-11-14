ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع بـ كوريا الجنوبية لـ158 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكانت الضحية الإضافية هى امرأة فى العشرينيات من العمر. وقال المقر المركزى لمكافحة الكوارث والسلامة، إن إجمالى 132 كوريا جنوبيا و26 أجنبيا قُتلوا خلال حادث التدافع فى منطقة "إيتايون" بوسط سول يوم 29 أكتوبر الماضى. وأضاف المقر أنه تم الانتهاء من إجراءات تشييع جنازات 130 كوريا جنوبيا، وتم إرسال جثث 24 أجنبيا إلى بلادهم. وقالت السلطات إنه من أصل 196 مصابا، ما زال 10 مصابين منهم يتلقون العلاج فى المستشفيات. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا افتتاحيا لفريق العمل المعنى بإصلاح نظام إدارة السلامة فى الكوارث على مستوى الحكومة فى هذا الأسبوع، وتضع تدابير شاملة للسلامة بحلول الشهر المقبل.

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