اليابان: التعاون مع سول وواشنطن بات أكثر أهمية لمواجهة بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - اتفق زعماء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على اتخاذ "خطوات حازمة" تجاه نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية بشكل كامل، وذلك مع تصاعد التوترات مؤخرًا بسبب سلسلة تجارب بيونج يانج الصاروخية.





وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا -بعد لقائه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، فى بنوم بنه على هامش قمة الآسيان، للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إن التعاون الثلاثى أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى، نظرًا لاحتمال حدوث المزيد من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية، موضحا أنهم اتفقوا على العمل معًا لتعزيز الردع مع الدول الثلاث التى تنسق العقوبات ضد بيونج يانج، وذلك وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تمضى قدما قريبًا فى تجربتها النووية السابعة والأولى منذ عام 2017، فى تحد للتحذيرات الدولية.

وأضافت "كيودو" -وفقًا لبيان مشترك- أن القادة أعادوا التأكيد على أن كوريا الشمالية لا يمكنها تجنب مواجهة "رد قوى وحازم من المجتمع الدولى" إذا تم إجراء تجربة نووية أخرى، متابعة "طريق الحوار لا يزال مفتوحًا نحو حل سلمى ودبلوماسى مع بيونج يانج".

وأفاد البيان بأن الزعماء ناقشوا أيضا التدخل الروسى فى أوكرانيا وأكدوا التزامهم بحرية وانفتاح المحيطين الهندى والهادئ، وإنهم يعارضون بشدة "أى محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن فى مياه المحيطين الهندى والهادئ، ومن بينها الادعاءات البحرية غير القانونية وعسكرة الميزات المستصلحة، والأنشطة القسرية"، مضيفا أنهم تطرقوا أيضا إلى تايوان، وأكدوا مجددا أن الحفاظ على السلام والاستقرار حول الجزيرة الديمقراطية "عنصر لا غنى عنه للأمن والازدهار فى المجتمع الدولى".

وأكد -فيما يتعلق باختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين فى السبعينيات والثمانينيات- الالتزام المشترك بحلها الفورى.

وقبل المحادثات الثلاثية، أجرى كيشيدا وبايدن محادثات ثنائية لمدة 40 دقيقة واتفقا على تعزيز تحالفهما الأمنى طويل الأمد، قائلا إنه أبلغ بايدن بخطة اليابان "لزيادة كبيرة" فى ميزانيتها الدفاعية، وأن الرئيس الأمريكى أيد هذه الفكرة.

وعقدت الاجتماعات الثلاثية والثنائية على هامش القمم التى تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاءها.