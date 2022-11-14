سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا، الأحد، فوز المحامية ناتاشا بيرتس موسار، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة.

وفازت بيرتس موسار (54 عاماً) بنسبة 53.86% من الأصوات في جولة الإعادة، في حين حصل منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق أنجي لوجار على 46.14% من الأصوات، وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات بعد فرز 86.7% من الأصوات.

ورغم أن منصب الرئاسة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، إلا أن الرئيس يظل هو القائد العام للقوات المسلحة، والمسؤول عن ترشيح العديد من كبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي، لكن يتعين على البرلمان المصادقة على معظم الترشيحات.