الجيش الأوكراني يزيل 179 مستوطنة سكنية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - قالت القوات الجنوبية بالجيش الأوكراني إنه تم إزالة 179 مستوطنة سكنية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمساحة إجمالية تزيد عن 4500 كيلومتر مربع خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان لقيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، جاء فيه أن القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو قامت خلال الأسبوع الماضي بإزالة 179 مستوطنة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4500 كيلومتر مربع.

وذكر التقرير أن إجراءات الاستقرار، بما في ذلك جهود إزالة الألغام ، جارية في المستوطنات والمناطق المسيطر عليها في منطقة ميكولايف ومنطقة خيرسون.