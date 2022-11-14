كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى ”إيتايون” لـ158 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - قالت الحكومة الكورية الجنوبية، الأحد، إن حصيلة ضحايا حادث التدافع المميت في "إيتايون" ارتفع بمقدار ضحية واحدة ليصل إلى 158 قتيلا.

وكانت الضحية الإضافية هي امرأة في العشرينيات من العمر.

وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إن إجمالي 132 كوريا جنوبيا و26 أجنبيا قُتلوا خلال حادث التدافع في منطقة "إيتايون" بوسط سيئول يوم 29 أكتوبر الماضي.

وأضاف المقر أنه تم الانتهاء من إجراءات تشييع جنازات 130 كوريا جنوبيا، وتم إرسال جثث 24 أجنبيا إلى بلادهم.

وقالت السلطات إنه من أصل 196 مصابا، ما زال 10 مصابين منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا افتتاحيا لفريق العمل المعني بإصلاح نظام إدارة السلامة في الكوارث على مستوى الحكومة في هذا الأسبوع، وتضع تدابير شاملة للسلامة بحلول الشهر المقبل.