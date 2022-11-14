العالم اليوم - محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يفتتحان مسجد الشيخ زايد بسولو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:23 صباحاً - افتتح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الاثنين، "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو بإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "سعدنا بافتتاح جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي، على هامش مجموعة العشرين، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الرئيس جوكو ويدودو في مدينة سولو، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة البناء عليها للارتقاء بتعاونهما إلى مجالات أرحب تواكب متطلبات التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".