سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة للبلاد فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - وقالت ناتاشا بيرك، إن مهمتها الأولى ستكون سد الانقسام العميق بين اليسار واليمين فى الدولة الواقعة فى جبال الألب التى يبلغ عدد سكانها مليونى نسمة. ومع فرز جميع الأصوات تقريبًا تقدّمت بيرك موزار على وزير الخارجية السلوفينى المحافظ السابق أنزى لوغار بنسبة 54٪ مقابل 46٪. وأدّى فوزها إلى تعزيز الكتلة الليبرالية فى البلاد بعد فوز تحالف يسار الوسط فى الانتخابات البرلمانية فى سلوفينيا فى أبريل. ورغم كون الرئاسة فى سلوفينيا شرفية إلى حد بعيد، فلا يزال المواطنون ينظرون إلى رئيس الدولة باعتباره شخصية ذات سلطة فى الدولة الواقعة، ضمن جبال الألب التى يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة. ويتولى الرؤساء تكليف رؤساء الوزراء وأعضاء المحكمة الدستورية، وتعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد.

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