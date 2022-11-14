زيلينسكى: القتال لا يزال محتدما فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى رسالة مصورة: "إننا نشعر جميعا بأن انتصارنا يقترب... وهناك دائما أشخاص يقاتلون ويعملون من أجل انتصارنا"، موجها الشكر للجنود والأطباء والدبلوماسيين على العمل على مدار الساعة فى أوكرانيا منذ أن شنت روسيا العملية العسكرية ضد بلاده. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق نجاح محدود فى منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. فيما قالت القوات الجنوبية بـ الجيش الأوكرانى إنه تم إزالة 179 مستوطنة سكنية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمساحة إجمالية تزيد عن 4500 كيلومتر مربع خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان لقيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، جاء فيه أن القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو قامت خلال الأسبوع الماضى بإزالة 179 مستوطنة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4500 كيلومتر مربع. وذكر التقرير أن إجراءات الاستقرار، بما فى ذلك جهود إزالة الألغام ، جارية فى المستوطنات والمناطق المسيطر عليها فى منطقة ميكولايف ومنطقة خيرسون.

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