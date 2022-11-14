كورونا فى الجزائر.. تسجيل 10 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٩٣٩ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٤٧٩ شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.