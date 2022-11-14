قمة الفرنكفونية فى تونس.. اعرف التفاصيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنفوجرافًا يكشف تفاصيل قمة الفرنكفونية، والتى من المنتظر أن تنطلق فى دولة تونس يوم 19 من الشهر الجارى.





قمة الفرنكفونية وكان وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، قد قام يوم السبت الماضى، بزيارة لـ قرية الفرنكفونية بجزيرة جربة، للاطلاع على اللمسات النهائية والأخيرة استعدادا للقمة الفرنكفونية المقررة يومى 19 و20 نوفمبر الجاري 2022. وقال الوزير، في تصريحات له، إن فعاليات القرية الفرنكفوينة، تشمل عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والترفيهية، مضيفا أن القرية باتت جاهزة لاستقبال ضيوفها من التونسيين والأجانب. قمة الفرنكفونية وأضاف وزير السياحة التونسى أنه تفقد الأماكن المخصصة لعرض المنتجات والصناعات التقليدية التونسية، والأماكن المخصصة للدول المشاركة في قمة الفرنكفونية؛ للتعبير عن هوياتهم الثقافية والتراثية من خلال المنتجات التقليدية أو العروض الفنية والثقافية.

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