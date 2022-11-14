القوات الأوكرانية: إزالة 179 مستوطنة فى جنوب أوكرانيا خلال الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان لقيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، جاء فيه أن القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو قامت خلال الأسبوع الماضى بإزالة 179 مستوطنة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4500 كيلومتر مربع.
وذكر التقرير أن إجراءات الاستقرار، بما فى ذلك جهود إزالة الألغام ، جارية فى المستوطنات والمناطق المسيطر عليها فى منطقة ميكولايف ومنطقة خيرسون.
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