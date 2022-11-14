بيلوسى: الديمقراطيون يطلبون منى البقاء فى الزعامة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكى الإخباري، يعد تصريح بيلوسى هو أقوى مؤشر حتى الآن على أنها تدرس الترشح مرة أخرى للمنصب الذى تشغله بشكل متغير، كرئيسة وزعيمة للأقلية، منذ حوالى عقدين من الزمان.
وقالت بيلوسى فى مقابلة ببرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سى إن إن: "بالطبع"، وأنها ستتخذ قرارا بشأن إعادة انتخابها قبل انتخابات القيادة بالحزب الديمقراطى فى الثلاثين من نوفمبر الجاري.
وقالت بيلوسى إن "الناس تقوم بحملات، وهذا أمر جميل، أنا لا أطلب شيئا من أحد.. أعضائى يطلبون منى النظر فى القيام بذلك".
وأضافت: "دعونا ننتهى من انتخابات التجديد النصفي".
ومن المتوقع أن يكون احتفاظ الديمقراطيين بالأغلبية فى مجلس النواب من عدمها، تأثيرا كبيرا على قرار بيلوسي.
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