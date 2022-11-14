الدفاع الروسية تنفى الأخبار المتداولة حول استئناف التعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف من خلال وسائل الإعلام الخاضعة لها تنشر أخبار ملفقة حول الاستئناف الوشيك لتجنيد المواطنين الروس كجزء من التعبئة الجزئية، وهذا غير صحيح.





وقالت وزارة الدفاع فى بيانها إن نشر وسائل الإعلام الموالية لأوكرانيا معلومات مضللة حول استئناف أنشطة التعبئة فى المستقبل القريب تسبب فى حدث حالة من القلق لدى المواطنين الروس. وأكدت الوزارة أن التعبئة الجزئية قد انتهت، ولا يتم التخطيط لعمليات تعبئة إضافية. كما دعت المواطنين الروس إلى استخدام مصادر المعلومات الرسمية فقط. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق انتهاء عملية التعبئة الجزئية، وإيقاف الأنشطة المرتبطة بها، بما فى ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.

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