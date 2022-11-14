الرئيس الفلسطينى: نسعى لعضوية دائمة بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الفلسطينى فى حوار على قناة "القاهرة الإخبارية": "سنستمر مهما كانت الضغوط التى نتعرض لها، فنحن أصحاب قضية ولم نتلق تعليمات من أحد"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تجاهلته أكثر من 70 سنة منذ عام 1947 وحتى الآن، موضحًا أنها لم تنفذ أى قرار، ومع ذلك لم ييأس، وإذا وصل لمرحلة اليأس ووجد أن الأبواب مُقفلة سيترك العمل فورًا، وإذا ظل هناك أمل فسيظل متمسك به.
وتابع "عباس": "95 من سفارتنا الـ120 ملك لنا، المبانى الحكومية فى فلسطين نحو 95 ملك للدولة الفلسطينية وليست مستأجرة، وهذا دليل على أن الدولة موجودة، ونسعى لعضوية الكاملة واعتراف دول العالم، وسنستمر مهما كانت الضغوط التى نعيشها الآن وأنا مستمر وبالحاح ولا أملك التردد، نحن أصحاب قضية وقررت فى خطابى فى الأمم المتحدة واجباتنا نحافظ على القرار المستقل لن نتلقى تعليمات من أحد".
ولفت الرئيس الفلسطينى، إلى أن الشعب الفلسطينى مُدرك الخط الذى انتهجه، وليس لديه أوهام أن الحل غدًا فالدولة تحت الاحتلال منذ 75 عامًا ونعرف أن إسرائيل من الصعب أن تخرج إلا بإفلاس نظريتهم ونحن نعتمد على سياسة النفس الطويل وبالتراكميات.
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