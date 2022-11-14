العالم اليوم - يوفنتوس يقفز للمركز الثالث بعد ثلاثية في شباك لاتسيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - أحرز مويس كين هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو، والتقدم إلى المركز الثالث بعد الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإيطالي، الأحد.

ويبدأ يوفنتوس عطلة كأس العالم وفي رصيده 31 نقطة، ويتقدم بنقطة واحدة على لاتسيو رابع الترتيب وإنتر ميلان الخامس، بينما يبتعد بعشر نقاط خلف نابولي المتصدر.

ونال فريق "السيدة العجوز" فرصة مبكرة للتسجيل في الدقيقة السادسة، لكن كين سدد من مسافة قريبة فوق العارضة.

وبعد 5 دقائق تألق حارس لاتسيو إيفان بروفيدل لينقذ تسديدة مباشرة من لاعب الوسط نيكولو فاغولي.

وانتزع صاحب الأرض التقدم في نهاية الشوط الأول عندما وضع كين الكرة من فوق بروفيدل، الذي كان خارج منطقة الجزاء واكتفى بمشاهدة الكرة تمر إلى داخل المرمى.

وكان يمكن لأركاديوش ميليك مضاعفة التقدم بعد الاستراحة، لكن بروفيدل قرأ نوايا مهاجم بولندا وتصدى لمحاولته.

وعزز كين تفوق يوفنتوس في الدقيقة 54، عندما تابع تسديدة الجناح فيليب كوستيتش المرتدة من بروفيدل.

وجعل ميليك النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة منخفضة بعد عرضية فيدريكو كييزا قرب النهاية.

وكان يمكن للاتسيو تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الوقت بدل الضائع، لكن تسديدة البديل ماتياس فيسينو ارتطمت بالعارضة، كما أنقذ الحارس فويتشيش تشيزني فرصة فيليبي أندرسون.