الرئيس الفلسطيني: منظمة التحرير مُعترف بها دوليًا وخسارتها ضياع سياسى كبير

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، إنه منذ عام 48 إلى عام 64 لم يكن هناك تمثيل للشعب الفلسطينى، لم يكن لنا عنوان أمام العالم، لم يكن لنا وجود سياسى ولا عربى ولا دولى، وجاء المرحوم أحمد الشقيرى وطلب منه فى ذلك الوقت أن يتحدث مع الشعب الفلسطينى، كونه كان أمين عام مساعد الجامعة العربية فى ذلك الوقت.





وتابع "أبومازن" خلال حوراه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "فعلًا دار فى كل بقاع الدنيا حيث يتواجد الفلسطينون وخرج بنتيجة انه لابد من تشكيل هيئة تمثل الفلسطينيين ولتكن منظمة التحرير الفلسطينية لها لجنة تنفيذية ولها صندوق قومى ولها جيش، وقبلت الدول العربية بذلك ومن هنا أصبح لنا عنوان هذا العنوان تمثله منظمة التحرير الفلسطينية هذا العنوان أصبح معترفًا به عربيًا واقليميًا ودوليًا، عدم التمسك به يعنى أنه ليس لدينا تمثيل ولا كيان وبالتالى خسارة كبيرة للشعب الفلسطينى أو ضياع لأهم مكسب سياسى منذ 48 هو منظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف الرئيس الفلسطينى: "طبعًا جاء بعده من 64 إلى 74 اعترف بالمنظمة أنها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى حتى لا يخطر ببال أحد أن هذا التمثيل سائح ضائع بين الدول العربية فهى وحدها تمثل حصرًا الشعب الفلسطينى والدول العربية تدعمها والشعوب العربية تؤيدها وتساندها وتقف إلى جانبها من هنا أهمية منظمة التحرير الفلسطينية". وأكمل "عباس": "فى ذلك الوقت كنا فى حركة فتح وكنا نُعد أنفسنا للانطلاق، وبالمناسبة كان هناك المؤتمر الاول لمنظمة التحرير الذى سيُعقد فى شهر سبتمبر 64 فى القدس فى ذلك الوقت، قررنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى العسكرية لحركة فتح فى 1 سبتمبر 64 لكننا لم ننجح لأن الاشخاص الذين أوكل إليهم لم يتمكنوا من اطلاق الرصاصة الأولى وحدثت مشكلة عندنا وعقدنا اجتماعات وقررنا أن تكون الانطلاقة فى 1 يناير 65 وحدثت بالفعل وصارت الانطلاقة وأسفرت عن شهيد وأسير فى العملية".

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