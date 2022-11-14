الرئيس الفلسطينى: «بايدن» قال لى «نحن شركاء وأنا مؤمن بحل الدولتين»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، إن أمريكا وضعت يدها على الملف الفلسطينى الإسرائيلى منذ 93 إلى يومنا هذا، ولم يتقدم خطوة واحدة، نحن يوميًا فى حالة مفاوضات واتصالات مع الأمريكان، ونتحدث مع الإسرائيليين مؤخرًا فى حوارات حول العلاقة الثنائية بيننا.





وأضاف الرئيس الفلسطينى، فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "قلنا لهم إن اتفاق أوسلو يقول إنه ممنوع القيام بأعمال أُحادية من كلا الطرفين، وأنتم يوميًا تقومون بأعمال أُحادية، وفى خلال السنتين الماضيتن وإلى الآن، ونحن نركز على أهم نقطة، وهى أنه يوجد اتفاق بيننا وبينهم ولا أمل من المحاولات".

وتابع "أبومازن"، أن سياسة النفس الطويل وطرق كل الأبواب يكاد يكون الأمل مفقودًا منها، وأنا فى خطابى الأخير فى الأمم المتحدة قلت لهم إن هناك 754 قرارًا فى الجمعية العامة وإلى يومنا هذا لم ينفذ واحد منهم، وهناك 94 قرار فى مجلس الأمن آخرها الذى اتخذه باراك أوباما وهو من أهم القرارات التى اتخذت فى مجلس الأمن، ولم ينفذ واحد منها، وجمعيات حقوق الإنسان نفس الشىء نحو 90 قرارًا لم ينفذ".

واستطرد "عباس": "الرئيس الأمريكى بايدن اتصل بى بعد أن استلم الحكم بـ6 أشهر، وقال لى نحن شركاء وأنا مؤمن بحل الدولتين، وأنا ضد الأعمال أُحادية الجانب، أنا ضد استمرار الاستيطان، أنا ضد ترحيل الفلسطينيين من القدس ومن الشيخ جراح، وقلت له أنا مؤمن بهذا الحديث كله، وأنا أشكرك عليه ورد أن الحل فى حل الدولتين لكنه بعيد المنال".