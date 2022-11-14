الرئيس الفلسطينى: منذ أن وضعت أمريكا يدها على ملف القضية لم نتحرك خطوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك قلنا هذا هو الطريق السياسى الذى نستعمله الآن، نحن فى فلسطين نستعمل الأسلوب السياسى، وفى أقصى الحالات نقول المقاومة الشعبية السلمية ولذلك الآن فى فلسطين يستعمل وسائل مقبولة من كل الأطراف، لنبرهن للعالم أن هناك شعب له حقوق يجب أن يحصل عليها بأى ثمن.

وتابع: «نحن نعرف تماما أن القضية صعبة وبعيدة المدى، فهناك من كان يعمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطينى، وإن كنا نذكر إسرائيل فمن البدايات أبعدت كل الشعب الفلسطينى إلى الخارج، أمريكا إلى الآن لا تريد أن تعترف بالشعب الفلسطينى، ولو سألتم هل هناك دولتان؟ أمريكا ستقول نعم هناك دولتان، لكن يحتاج الأمر إلى وقت طويل، فإسرائيل تتردد إلى الآن من القول إن هناك دولة فلسطينية».

واستطرد: «عندما جاء رابين واستلم الحكم فى عام 1992 و1993 أضطر أن يعمل معنا أوسلو، وهو إتفاق مبدئى وإن كان اعترف فى ذلك الوقت أن منظمة التحرير موجودة وأنها هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، ومن 93 إلى الآن كل الجهود كان تبذل من حكام اسرائيل واولهم نتنياهو الذى عاد الينا الان لعدم تنفيذ اوسلو».