عباس لـ«القاهرة الإخبارية»: نستعمل الأسلوب السياسى ولدينا مقاومة سلمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو مازن فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: « قلنا هذا هو الطريق السياسى الذى نستعمله الآن، نحن فى فلسطين نستعمل الأسلوب السياسى، وفى أقصى الحالات نقول المقاومة الشعبية السلمية ولذلك الآن فى فلسطين يستعمل وسائل مقبولة من كل الأطراف، لنبرهن للعالم أن هناك شعب له حقوق يجب أن يحصل عليها بأى ثمن».

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إننا استخدمنا الكفاح المسلح فى البداية، وأصبح من غير الممكن استعمال الكفاح المسلح الآن، فلابد من استعمال السياسة والمنابر السياسية، وبعد قيام منظمة التحرير وبعد أن أصبح الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ثم بعد أن اعترفت منظمة التحرير بشرعية دولية أصبح من واجبنا أن نتعامل مع الشرعية الدولية.