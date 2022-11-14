العالم اليوم - إصابة مقلقة في منتخب المغرب قبيل المونديال

انتم الان تتابعون خبر إصابة مقلقة في منتخب المغرب قبيل المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - تعرض المهاجم المغربي أمين حارث لإصابة في الركبة، خلال مباراة فريقه أولمبيك مرسيليا مع موناكو في الدوري الفرنسي، مما قد يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق بعد أسبوع.

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة.

وترك حارث مكانه لديميتري باييت، الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.

وانضم حارث إلى تشكيلة الـ26 لاعبا، التي أعلنها المدرب الجديد لـ"أسود الأطلس" وليد الركراكي، الخميس، من أجل خوض المونديال.

ويلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا كرواتيا وبلجيكا وكندا.