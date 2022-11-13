الفلبين تدعم جهود كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:34 مساءً - أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، دعمه لكوريا الجنوبية وجهودها لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال اجتماع ثنائي أجراه مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في كمبوديا حيث يشارك المسؤولان في عدة اجتماعات لدول جنوب شرق آسيا.

وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد -" إنه يشعر بالقلق إزاء اختبار كوريا الشمالية المستمر للصواريخ، مضيفا" أن هذا يعد مصدر قلق كبير وندعم بشكل كامل جمهورية كوريا في كل جهودها لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، نحن معكم في هذا الأمر وسنفعل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الجهد".

وخلال اجتماعهما، اتفق كل من ماركوس ويون على الارتقاء بالعلاقات بين الفلبين وكوريا الجنوبية إلى مستوى جديد من شأنه أن يعزز الأمن والبنية التحتية والطاقة وكذلك العلاقات بين الشعبين.

يشار إلى أن قمة الآسيان والقمم الأخرى ذات الصلة قد بدأت في كمبوديا يوم الخميس الماضي الموافق 10 نوفمبر، ومن المتوقع أن تختتم في وقت لاحق من اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر.

وكانت الفلبين قد أدانت أوائل الشهر الجاري عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية، والتي تقول إنها تزيد من التوتر وتقوض السلام والاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.