عباس لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا وإسرائيل لا تريدان الاعتراف بشعبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحن نعرف تماما أن القضية صعبة وبعيدة المدى، فهناك من كان يعمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطينى، وإن كنا نذكر إسرائيل فمن البدايات أبعدت كل الشعب الفلسطينى إلى الخارج».
وأكد الرئيس الفلسطينى «أمريكا إلى الآن لا تريد أن تعترف بالشعب الفلسطينى، ولو سألتم هل هناك دولتان؟ أمريكا ستقول نعم هناك دولتان، لكن يحتاج الأمر إلى وقت طويل، فإسرائيل تتردد إلى الآن من القول إن هناك دولة فلسطينية».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عباس لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا وإسرائيل لا تريدان الاعتراف بشعبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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