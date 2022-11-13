عباس لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا وإسرائيل لا تريدان الاعتراف بشعبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحن نعرف تماما أن القضية صعبة وبعيدة المدى، فهناك من كان يعمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطينى، وإن كنا نذكر إسرائيل فمن البدايات أبعدت كل الشعب الفلسطينى إلى الخارج».

وأكد الرئيس الفلسطينى «أمريكا إلى الآن لا تريد أن تعترف بالشعب الفلسطينى، ولو سألتم هل هناك دولتان؟ أمريكا ستقول نعم هناك دولتان، لكن يحتاج الأمر إلى وقت طويل، فإسرائيل تتردد إلى الآن من القول إن هناك دولة فلسطينية».