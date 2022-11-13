صحيفة أمريكية: متنافسون جمهوريون يخططون لمستقبل بدون ترامب

وأوضحت الصحيفة أن عددًا متزايدًا من الجمهوريين يحاولون تهميش ترامب والدخول فى جيل جديد من قادة الحزب.
ويلقى الكثيرون باللوم فى نتائج الانتخابات النصفية – التى فشل فيها الجمهوريون فى الاستيلاء على مجلس الشيوخ وحققوا مكاسب أقل من المتوقع فى مجلس النواب – على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى دفع – خلال الانتخابات التمهيدية – المرشحين المتطرفين الذين حققوا نتائج سيئة فى الانتخابات العامة.
وأدت النتائج المحبطة للانتخابات – إلى جانب خسارة ترامب فى عام 2020 أمام الرئيس الحالى جو بايدن – إلى زيادة الحديث العام والخاص حول التفكير فى عالم ما بعد ترامب.
ويحاول العديد من كبار المانحين للحزب دعم المرشحين الآخرين، وقد سئموا من ترامب، وفقًا لمسؤولين جمهوريين وأعضاء على اتصال بهم، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للكشف عن محادثات خاصة.
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