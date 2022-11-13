مراسل «القاهرة الإخبارية»: عملية انتحارية وراء حادث التفجير فى إسطنبول

جدة - نرمين السيد - قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية فى أنقرة، إن هيئة تنظيم الإعلام التركى حظرت بث لقطات الانفجار فى ميدان تقسيم، ومازالت الأنباء ضبابية، بعد فرض الحظر على اى أخبار تخص تفجير اسطنبول حتى الآن.





وأضاف "أحمد"، خلال تصريحات عبر القناة، أن الانفجار لم يكن بسيطا والانفجار كبير وضخم، وشارع الاستقلال وميدان تقسيم مكتظ بالمواطنين، خاصة وأن اليوم هو يوم عطلة نهاية الأسبوع لديهم فى تركيا، "الناس لا يبقون فى بيوتهم فى عطلة نهاية الأسبوع، لذلك عدد المواطنين فى الشارع اليوم مضاعف".

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم إعطاء تصريحات جديدة حول أعداد الضحايا، ومازال يتابع أى تصريحات أو أخبار جديدة حول أعداد القتلى أو المصابين فى الانفجار فى الفترة المقبلة بعد حظر الأخبار والتصوير حول هذا الانفجار.

وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات غير رسمية أن حادث التفجير عبارة عن عملية انتحارية تمت فى شارع الاستقلال، ولكن المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.