العالم اليوم - انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ44

انتم الان تتابعون خبر انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ44 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - انطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأفاد مراسلنا في القاهرة بأنه يشارك في الدورة الجديدة أفلام من 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية.

ويصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم "The Fabelmans" الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.

ومن النجوم المشاركين في المهرجان محمود حميدة ومصطفى فهمي وإدوارد وليلى علوي وشريف منير وغيرهم.