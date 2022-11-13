وزيرة الخارجية الكندية: يجب عزل روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الكندية، اليوم الأحد، إنها لن تلتقى بنظيرها الروسى فى القمم الدولية فى الأيام المقبلة. وأوضحت إنها منفتحة على فكرة العمل مع الصين بشأن قضايا معينة، لكنها تقول إنه يجب معاملة روسيا على أنها منبوذة.





وتسافر جولى إلى سلسلة من القمم العالمية، اثنان منها يحضرها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وقالت إنها لن تلتقى مع لافروف إذا تمت دعوتها للقيام بذلك فى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الحالية أو قمة الأسبوع المقبل، قائلة إن ذلك سيضفى الشرعية على حرب موسكو على أوكرانيا.

وقالت جولى مؤخرًا إن كندا ستحاول تقييد علاقاتها مع الصين بسبب مخاوف تتراوح من حقوق الإنسان إلى الملكية الفكرية. ومع ذلك، تقول جولى إنها ستقبل الاجتماع مع القيادة الصينية لأن كندا تريد التعاون فى قضايا مثل تغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة الكندية أنها تتوقع أن تجلس إلى جانب مسؤول صينى فى غضون أيام قليلة فى قمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا. وقالت جولى "هناك معركة تأثير تحدث". هدفنا عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا ".

وأشارت جولى إلى أن لافروف غادر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى أوائل الصيف الماضى، وهو ما عزا ذلك إلى تصاعد الضغوط على روسيا.