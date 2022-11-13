العالم اليوم - تأجيل مباراة في الدوري التركي عقب تفجير إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر تأجيل مباراة في الدوري التركي عقب تفجير إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أدّى انفجار حدث في وسط مدينة إسطنبول إلى تأجيل مباراة نادي بشكتاش أمام ضيفه أنطاليا سبور، الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي، إلى موعد لاحق، لم يُكشَف عنه بعد.

وقال نادي بشكتاش في بيان رسمي نشره اليوم: "تم تأجيل مباراة الجولة الـ14 بين بشكتاش وأنطاليا سبور والتي كانت مقررةً اليوم الأحد الساعة الثامنة بتوقيت تركيا في ملعب فودافون بارك إلى موعد لاحق، بسبب الانفجار العنيف الذي حدث وسط مدينة إسطنبول".

ووقع انفجار عنيف اليوم بشارع الاستقلال بمنطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول وتسبب في مقتل العديد من المواطنين بالإضافة إلى تعرض الكثيرين لجروح متفاوتة الخطورة.

وبعثت إدارتا بشكتاش وأنطاليا سبور رسائل تعزية إلى أهالي ضحايا الحادثة، وأكدتا بالغ تعاطفهما مع الجرحى وكل الذين تضرروا جراء هذا الانفجار.

تفجير إرهابي

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفا ستة قتلى و81 مصابا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أقطاي للصحافيين "نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول.