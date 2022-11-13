العالم اليوم - انفجار تقسيم .. 6 أسباب وراء استهداف "قلب إسطنبول النابض"

انتم الان تتابعون خبر انفجار تقسيم .. 6 أسباب وراء استهداف "قلب إسطنبول النابض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - بعد 6 سنوات على آخر تفجير إرهابي هزَّ ميدان تقسيم، عادت الأضواء لتتسلط على الميدان السياحي الواقع في قلب إسطنبول، مع علو صوت انفجار جديد عصر الأحد.

وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، وأودى بحياة 6 أشخاص وأصاب 53 آخرين، وفق آخر الأرقام الرسمية، وتم تكليف 5 مدعين عامين بالتحقيق.

وأصدرت محكمة إسطنبول الجنائية للسلم حظرا على البث لجميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانفجار.

مسؤولية الإرهاب

ورغم عدم إعلان جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له بأنه "إرهابي" جرى تنفيذه بقنبلة، مؤكدا أن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

ووفق محللين سياسيين أتراك، فإن تكليف 5 مدعين عامين بالتحقيق، ومنع الإعلام من التغطية، يكشف ثقل الانفجار.

وأشار بعضهم إلى أن تركيا مستهدفة من حزب العمال الكردستاني الذي تتلقى فروعه في سوريا والعراق ضربات عسكرية قوية من تركيا، وكذلك من جماعات إرهابية في شمال سوريا، الغير راضية عن الوجود التركي هناك.

لماذا ميدان تقسيم؟

• تستقطب هذه المنطقة السياح من مختلف بلاد العالم، والأماكن السياحية هدف ثمين للجماعات الإرهابية في الدول التي يعتمد جزء أساسي من دخلها على السياحة.

• يشهد الميدان اكتظاظا في معظم الوقت؛ مما يعني فرصة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، ومساحة أوسع لنشر الرعب.

• يوصف الميدان بأنه "قلب إسطنبول النابض"؛ لكثرة ما يضم من أسواق تجذب المواطنين والسياح، وأماكن تاريخية قديمة ومنشآت حديثة تجذب الباحثين عن التنزه.

• تضم المنطقة بعثات دبلوماسية لعدة دول، منها هولندا وروسيا، وفنادق تستضيف أهم المؤتمرات الدولية، والمناطق التي تضم مصالح أجنبية على أجندة الجماعات الإرهابية دائما.

• للمنطقة قيمة تراثية، فمنذ قرون مضت تحظى بمكانة كبيرة، وكانت في القديم منطقة توزيع (تقسيم) المياه على أحياء ومناطق المدينة، ومن هنا جاء الاسم، وكان قربها ثكنة عسكرية عثمانية، وحاليا بها نصب تذكاري للجمهورية التركية وعيد التحرير والنصر.

• الميدان له رمزية سياسية، فهو أشهر موقع يشهد مظاهرات لشتى ألوان الطيف السياسي.

استهداف متكرر لتقسيم

تعرض ميدان تقسيم لسلسة هجمات إرهابية سابقة، منها:

• في 2010، تفجير انتحاري استهدف حافلة للشرطة في ميدان تقسيم أوقع 32 جريحا، بينهم 15 من رجال الشرطة و17 من المارة.

• استهدف تنظيم داعش الإرهابي شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بسلسلة هجمات عامَي 2015 و2016، أسفرت عن مقتل 500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح.

وقت الذروة

قالت قناة "إن تي في" التركية إن "الانفجار وقع بعد الساعة الرابعة عصرا في ذروة الزحمة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

كما وقع الانفجار في يوم العطلة الأسبوعية للأتراك، والتي يخرج فيه الكثيرون للتنزه والتسوق في الميدان.

تضامن حزبي

أصدر قادة الأحزاب السياسية الكبرى في تركيا، بيانات تدين هذا الانفجار.

وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري: "أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار شارع الاستقلال، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، قالت ميرال أكشنر، رئيسة حزب الخير: "أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. نأسف لهذه الخسارة".

بالمثل عبَّر رئيس حزب السعادة، تميل كرم الله أوغلو، عن حزنه، مضيفا: "نتابع التطورات بقلق"، ووجه رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، التعازي لأسر التضحايا، كما فعل علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم.