جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إنه وهم نفسه أنه سيعود إلى فلسطين مرة أخرى بعد خروجه منها وعمره 13 عاما، «وهمنا بأننا سنعود، ومن المؤلم مع الأسف أننا لم نعد، وبالتالى كانت حقيقة مؤلمة للغاية فى نفوس الجميع».





وأضاف فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لم أكن أتوقع أن أجلس هنا فى هذا المكان ولم أكن أتوقع شيئا إطلاقا فعندما خرجت لم أكن أعلم ماهو مصيرى وخرجنا لا نعرف شيئا وتمت مواجهتنا بالحقيقة أننا لاجئون وأننا فى حاجة ماسة إلى الدعم والى المساعدة من بعض المنظمات والمؤسسات الإنسانية". وتابع "وتمت مواجهتنا بأن علينا أن نعتمد على أنفسنا لأننا فى ذلك الوقت لم يكن لدينا هيئة أو مؤسسة فلسطينية انتهت الهيئة العربية العليا ولم يعد للشعب الفلسطينى من يمثله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى لـ«القاهرة الإخبارية»: وهمنا أنفسنا أننا سنعود بعد التهجير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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