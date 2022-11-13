وأضاف خلال حواره مع القاهرة الإخبارية: أنا قلت لنتنياهو أننى أريد السلام والدليل على ذلك أن فى كثير من المرات أجبرنا للذهاب إلى أمريكا لنقاش عملية السلام، ولكن كل ما بدر وظهر منه أنه لا يؤمن بالسلام كيف يبقى الاحتلال إلى الأبد إلى متى حتى الشعب الإسرائيلى لا يقبل حتى فى أمريكا كثير من الأمريكان لا يقبلون موقفه".
وأوضحت "ويهود أمريكا من سنة أو سنتين، يقولون إن إسرائيل دولة تميل للعنصرية إضافة إلى ذلك 90% من كنائس أمريكا لا تؤمن بسياسة إسرائيل وتعلن أن هذه السياسة لن تؤدى إلى نتيجة، العمل بالأسلوب التراكمى وفى الأساس فرض الرواية الفلسطينية الرواية الصهيونية سائدة فى أمريكا منذ مئات السنين والآن نحن نحاول أن ندخل إلى المجتمع الأمريكى مباشرة الرواية الفلسطينية".
وتابع: الشعب الفلسطينى مدرك الخط الذى انتهجه فالشعب الفلسطينى ليس لديه أوهام وأن الحل غدا فنحن تحت الاحتلال 75 عاما ونعرف أن إسرائيل من الصعب أن تخرج إلا بإفلاس نظريتهم ونحن نعتمد على سياسة النفس الطويل وبالتراكميات، وعن الذكريات التى لم تفارقه قال حرب 48 فقد خرجت من المنزل باتجاه الشرق شرق صفد إلى شمال بحيرة طبرية وسرت مع أبى كما أنا ولم أكن أعرف شيئ وأنا خارج من المدينة ألتفت وكأننى أودعها وسرنا حتى نهر الأردن الشريعة وقطعناها ثم ذهبنا إلى سوريا وعشنا فى سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو رجل لا يؤمن بالسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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