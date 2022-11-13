وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن رفع علم أوكرانيا فى وسط إقليم خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية، إلى أن "قوات الفرقة الـ35 من مشاة البحرية رفعت العلم الأوكرانى فى بلدة لفوف فى وسط إقليم خيرسون، بعد تحرير سكان الإقليم من القوات الروسية".
جدير بالذكر أن خيرسون هى أول منطقة حضرية كبيرة يستعيدها الجيش الأوكرانى من القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وكانت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى، أعلنت صباح اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 40 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التى كانت بحوزتهم فى جنوب البلاد.
ورغم استعادة السيطرة على خيرسون، أشارت القيادة إلى أن الوضع فى جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبًا لكنه مازال تحت السيطرة.
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