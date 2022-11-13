العالم اليوم - نائب الرئيس التركي: امرأة انتحارية نفذت هجوم إسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:20 مساءً - أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفا ستة قتلى و81 مصابا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أقطاي للصحافيين "نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول.

لكن أردوغان لم يدل بمزيد من المعلومات عن تلك المرأة.

وأضاف الرئيس التركي: "سلطاتنا المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في عمل إرهابي على خلفية الانفجار.