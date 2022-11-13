العالم اليوم - قتيلان من الجيش السوري في هجوم إسرائيلي على "قاعدة الشعيرات"

انتم الان تتابعون خبر قتيلان من الجيش السوري في هجوم إسرائيلي على "قاعدة الشعيرات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:20 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم السبت، عن مقتل جنديان سوريان وإصابة 3 بجروح في هجوم إسرائيلي على قاعدة الشعيرات شرقي محافظة حمص، حيث أكبر القواعد التي تستخدمها العناصر الإيرانية، وحزب الله في سوريا.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكرية قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".

ووقع الهجوم، وفقا للمصدر، الساعة 18 :23 بالتوقيت المحلي.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري، نتيجة قصف صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة التي تتواجد في جماعات عسكرية موالية لإيران وحزب الله اللبناني، بحسب المرصد.

ولفت المرصد السوري الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع 2022.