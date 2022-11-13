إعصار نالغي يقتل 160 شخصاً في الفلبين

إعصار نالغي يقتل 160 شخصاً في الفلبينأعلن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث بالفلبين، عن ارتفاع حصيلة قتلى إعصار “نالغي” الإستوائي الذي اجتاح البلاد إلى 160 شخصاً.

وقال المجلس في تقرير له، إن 356,2 ألف نازح لا يزالون متواجدين في 128 مركزا للإجلاء، وأنه أثر في أكثر من 5,56 مليون شخص وألحق ضررا بقيمة 206,9 مليون دولار.

وأدى الإعصاء إلى مصرع 160 شخصا على الأقل وإصابة 146 بجروح مختلفة، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين، وفقاً لوكالة "نوفوستي".

وسجلت 13 منطقة فلبينية وقوع أكثر من 1,6 ألف حادث ناتج عن الإعصار، وبينها الفيضانات والانهيارات الطينية.

وتقدر الأضرار التي لحقت بالزراعة المحلية بـ 111,9 مليون دولار.

كما ألحق الإعصار أضرارا بـ 57,05 ألف منزل، ودمر أكثر من 6,14 ألف منزل، كما ألحق ضررا بـ 527 طريقا و133 جسرا، وأثر في عمل تسعة مطارات و121 ميناء.

وبحسب التقرير تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بقيمة 95,01 مليون دولار.

وتم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي في 328 مدينة، وقد تم استئنافه في 304 مدن، واستمرت مشاكل الاتصال في 36 بلدية، ومشاكل إمدادات المياه في 4 بلديات.

وتم تعليق الدراسة في 676 مؤسسة تعليمية، وتعليق العمل في 223 مصنعا.

وأعلنت الحكومة الفلبينية حالة الطوارئ في 529 مدينة، وخصصت 16,91 مليون دولار لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة.

وكان إعصار “نالغي” الاستوائي متجها إلى شمال الفلبين حيث تم إجلاء آلاف الأشخاص مسبقا من المناطق المعرضة لخطر وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية قبل وصول الإعصار في 29 أكتوبر الماضي.. وفي 31 أكتوبر غادر الإعصار الأراضي الفلبينية.